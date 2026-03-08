Με τη συμμετοχή περισσότερων από 30.000 δρομέων, διεξήχθησαν οι τέσσερις αποστάσεις του 14ου Ημιμαραθωνίου της Αθήνας.

Πρώτη χρονικά διεξήχθη η μεγάλη απόσταση, η δύσκολη και απαιτητική διαδρομή του Ημιμαραθωνίου, με τον Παναγιώτη Μπιτάδο και την Αναστασία Μαρινάκου να αναδεικνύονται πανελληνιονίκες. Για πρώτη φορά ο Μπιτάδος, αθλητής παγκόσμιας κλάσης του τριάθλου και μάλιστα με νέο ρεκόρ αγώνα, και για τρίτη η Μαρινάκου, που είναι πια πολυνίκης στο θεσμό.

Η Μαρινάκου μπήκε από την αρχή μπροστά στον αγώνα κυνηγώντας τη νίκη και το ρεκόρ αγώνα. Πέρασε τα 5 χλμ. σε 17.31 και τα 10 χλμ. σε 34.55, όμως μετά τα μισά της διαδρομής, η Μελίσσα Αναστασάκη άρχισε να την πλησιάζει. Στο πέρασμα στα 15 χλμ. το χρονόμετρο έγραψε 52.40 για την αθλήτρια της ΑΕΚ, έναντι 52.48 για την Αναστασάκη.

Λίγο αργότερα, μάλιστα, η αθλήτρια του ΑΣΣ Αλέξανδρου Μακεδονίας πέρασε μπροστά, αλλά η Μαρινάκου αντεπιτέθηκε στο τελευταίο κομμάτι της κούρσας, τέθηκε ξανά επικεφαλής και πέρασε πρώτη τη γραμμή του τερματισμού σε 1:14.27, φανερά εξαντλημένη, αλλά 30’’ μπροστά από την Αναστασάκη (1:14.57). Με δυνατό φίνις, η Ματίνα Νούλα ήταν τρίτη σε 1:15.24.

«Ήταν ο πιο δύσκολος αγώνας για μένα. Έδωσα την ψυχή μου για να μπορέσω να τερματίσω και φυσικά είμαι ευχαριστημένη που κέρδισα. Μου βγήκε η κούραση από τους αγώνες και, μόλις με πέρασε η Μελίσσα, πίστευα ότι δεν θα τερματίσω αυτόν τον αγώνα, αλλά τελικά όλα καλά. Την Τρίτη αναχωρώ για προετοιμασία στα Πυρηναία. Μετά από έναν μήνα έχω έναν αγώνα στη Γαλλία με τον προπονητή μου, Σταύρο Καρρέ», δήλωσε η Αναστασία Μαρινάκου.

Στον αγώνα των ανδρών, από την αρχή ξεχώρισαν ο Παναγιώτης Μπιτάδος με τον Νίκο Σταμούλη. Μετά το 13ο χιλιόμετρο ο Μπιτάδος άρχισε να ξεφεύγει σταδιακά και με πολλές δυνάμεις έφτασε πρώτος στη γραμμή του τερματισμού σε 1:04.44. Ο Νίκος Σταμούλης τον ακολούθησε σε 1:05.12, χρόνος καλύτερος από τον περσινό δικό του που του χάρισε τον τίτλο και λίγο πιο πίσω ο Γιώργος Σταμούλης σε 1:05.28.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Μπιτάδος δήλωσε: «Ήταν ο πρώτος μου δρομικός αγώνας. Προέρχομαι από το τρίαθλο. Χάρηκα πολύ που έτρεξα για πρώτη φορά στην Αθήνα. Η μόνη μου επαφή με αγώνα δρόμου ήταν πέρυσι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου, όπου και κέρδισα. Αυτό μας έδωσε κίνητρο με τον προπονητή μου, Σταύρο Καρρέ, να βάλουμε στόχο αυτό τον αγώνα και βγήκε η επίδοση, μάλιστα με ρεκόρ αγώνα.

Είναι εντυπωσιακό να τρέχεις στο σπίτι σου, πολύ ωραίο συναίσθημα. Με βοήθησε πολύ ο κόσμος στη διαδρομή. Ο επόμενος αγώνας μου θα είναι στο Λανθαρότε της Ισπανίας σε σπριντ τρίαθλο 3 χλμ. Ο μεγάλος μου στόχος είναι η πρόκριση στο τρίαθλο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες».