Με χιλιάδες δρομείς να κατακλύζουν το κέντρο της πρωτεύουσας, η Αθήνα φιλοξενεί σήμερα τον Ημιμαραθώνιο του 2026, έναν από τους σημαντικότερους αγώνες δρόμου στη χώρα.

Η μεγάλη αθλητική διοργάνωση έχει μετατρέψει κεντρικούς δρόμους της πόλης σε διαδρομή αγώνα, με αποτέλεσμα να ισχύουν από νωρίς το πρωί ειδικές ρυθμίσεις στην κυκλοφορία.

Οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις εφαρμόζονται σε βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας από τις 7:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι, προκειμένου να διεξαχθεί χωρίς προβλήματα ο αγώνας και οι παράλληλες εκδηλώσεις που τον συνοδεύουν.

Η εκκίνηση του ημιμαραθωνίου δόθηκε στις 8:00 μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στην πλατεία Συντάγματος, με φόντο τη Βουλή των Ελλήνων. Στη γραμμή της εκκίνησης βρέθηκαν χιλιάδες δρομείς, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, οι οποίοι συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση.

Ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους πιο δημοφιλείς αγώνες δρόμου της χώρας. Κάθε χρόνο συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, ενώ κατά μήκος της διαδρομής πλήθος θεατών στέκεται για να ενθαρρύνει τους αθλητές.

Πολλές παράπλευρες εκδηλώσεις

Η ημέρα δεν περιλαμβάνει μόνο τον βασικό αγώνα των 21 χιλιομέτρων, αλλά και μια σειρά από παράλληλες δραστηριότητες με κοινωνικό και οικογενειακό χαρακτήρα.

Στις 11:45 έχει προγραμματιστεί ο αγώνας «Family Run», στον οποίο συμμετέχουν οικογένειες αλλά και αθλητές των Special Olympics, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ισότητας και συμμετοχής στον αθλητισμό.

Λίγο αργότερα, στις 12:15, θα ακολουθήσει ο αγώνας δρόμου 5 χιλιομέτρων, που συγκεντρώνει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων αγωνισμάτων καταγράφηκαν αρκετές όμορφες και συγκινητικές στιγμές, ιδιαίτερα στον αγώνα όπου συμμετείχαν οικογένειες και μικροί δρομείς.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν ήταν εκείνο ενός συμμετέχοντα που επέλεξε να τρέξει κρατώντας στην αγκαλιά το μωρό του, προκαλώντας χαμόγελα και θερμό χειροκρότημα από τους θεατές που παρακολουθούσαν τη διοργάνωση.

Παράλληλα, ένας ακόμη δρομέας εμφανίστηκε στη διαδρομή παρέα με το σκυλάκι του, δημιουργώντας μια ευχάριστη και ασυνήθιστη εικόνα που κέρδισε την προσοχή των παρευρισκόμενων.

Η διοργάνωση συνεχίζεται με μεγάλη συμμετοχή τόσο από δρομείς όσο και από θεατές στο κέντρο της Αθήνας. Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους οδηγούς να κινούνται με προσοχή και να συμμορφώνονται με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα παραμείνουν σε ισχύ έως την ολοκλήρωση των αγώνων.

Δείτε εικόνες: