Η Μινεσότα ηττήθηκε με 3-1 από το Νάσβιλ για την 3η αγωνιστική του MLS, με το μοναδικό γκολ των φιλοξενούμενων να πετυχαίνει με εκπληκτικό σουτ από τα 35 μέτρα ο Νεκτάριος Τριάντης στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης.

Μάλιστα το γκολ που πέτυχε ο Τριάντης, ήδη συζητείται ως υποψήφιο για το κορυφαίο της χρονιάς στο MLS.

Αμέσως μετά το εκπληκτικό τέρμα, ο Έλληνας μέσος ξέσπασε σε κλάματα και αφιέρωσε το τέρμα στη μητέρα του, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από δύο μήνες.