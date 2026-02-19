Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση βρίσκεται πλέον ο Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό. Το κλίμα γύρω από τον Παναθηναϊκό έχει βαρύνει αισθητά και ο Ισπανός βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της αμφισβήτησης – Η αποδοκιμασία στη Λεωφόρο δεν ήταν απλώς μια αυθόρμητη αντίδραση της εξέδρας: Αποτελεί ένδειξη ότι η υπομονή του κόσμου εξαντλείται.

Ωστόσο το πιο ουσιαστικό πρόβλημα φαίνεται να εντοπίζεται στη σχέση τού Ισπανού τεχνικού με τον Γιάννη Αλαφούζο. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ είναι πολύ προβληματισμένος και περιμένει άμεσα απαντήσεις. Τα παιχνίδια που θα κρίνουν το μέλλον του Ισπανού προπονητή και η πρώτη λίστα με πιθανούς αντικαταστάτες. Διαβάστε στο sportdog.gr