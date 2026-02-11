Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός κοντράρονται στην Τούμπα στη ρεβάνς των ημιτελικών του κυπέλλου Ελλάδας και το σκορ είναι 2-0 μετά τα γκολ των Γιακουμάκη (71′) και Χατσίδη (87′).

Οι «ασπρόμαυροι» είχαν προβάδισμα πρόκρισης καθώς στον πρώτο αγώνα νίκησαν με 1-0 στη Λεωφόρο και φρόντισαν να το διευρύνουν ανοίγοντας το σκορ στη ρεβάνς της Τούμπας.

Στο 71ο λεπτό ο Χατσίδης έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο Γιακουμάκης σκόραρε από κοντά για το 1-0, φέρνοντας την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου αγκαλιά με την πρόκριση στον τελικό.

Ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να αντιδράσει και στο 87′ ο ΠΑΟΚ έκανε και το 2-0 με τον Χατσίδη στην επαναφορά, μετά την απόκρουση του Λαφόν σε πλασέ του Γιακουμάκη.