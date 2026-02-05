Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήρε θέση για το φραστικό επεισόδιο που είχε με έναν οπαδό μετά το εκτός έδρας παιχνίδι με την Dubai BC στο Ντουμπάι. Το περιστατικό είχε προκαλέσει συζητήσεις, καθώς ο κόουτς του Ολυμπιακού ήρθε σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με τον οπαδό του Παναθηναϊκού. Στη Media Day του συλλόγου μία ημέρα πριν από το εντός έδρας παιχνίδι με τη Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της EuroLeague (6/2, 21:15 ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε για τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, ενώ τόνισε ότι η προσοχή της ομάδας παραμένει στραμμένη στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

«Προφανώς είναι μία ιστορία αυτή που συνέβη μετά από το ματς η οποία δεν με τιμά και εννοείται πως για την αισθητική κάποιου που το βλέπει δεν είναι ωραίο. Προφανώς βέβαια αυτό που συμβαίνει στα γήπεδα δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το αναλύσω ή να το διορθώσω.

Γενικά προετοιμάζω τον εαυτό μου όταν πάω στα γήπεδα και με βρίζουν. Το να πηγαίνει στο Ντουμπάι ο Ολυμπιακός και να με βρίζουν με δύο ώρες, δυστυχώς χάνω την ψυχραιμία μου και απαντώ. Ο βασικός άνθρωπος που ήταν πίσω από την ιστορία με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε συγγνώμη.

Του είπα ότι την αποδέχομαι, ο καθένας έχει την ταυτότητά του. Αυτό που είμαι, είμαι, με τα καλά και τα άσχημα. Δεν είναι κάτι για το οποίο είμαι χαρούμενος, θα προσπαθήσω να μην το επαναλάβω αλλά για όλους τους ηθικολόγους θα ήθελα να τους ρωτήσω τι συμβαίνει αν έρχεται κάποιος στη δουλειά σας και σας βρίζει επί δύο ώρες.

Ο σύλλογος Παναθηναϊκός έβγαλε ανακοίνωση; Εμείς δεν έχουμε βγάλει ποτέ ανακοίνωση για δικό του μέλος. Δεν έχω πρόβλημα αυτό να το διαχειριστώ, το πρόβλημά μου είναι αν κάποιοι, η αισθητική τους θίχτηκε και αυτό θέλω να τονίσω.

Αυτό που συμβαίνει με τον Παναθηναϊκό και τα μέσα που ελέγχει εδώ και έξι χρόνια, υπάρχει λόγος που γίνεται. Εγώ είμαι χαρούμενος αυτός που είμαι, έχω τουλάχιστον μία σταθερά. Τα μέσα που κάνουν κωλοτούμπες κάθε ημέρα αυτά πρέπει να ανησυχούν.

Όπως ξέρετε, εμένα δεν μου αρέσει η δημοσιότητα, ούτε η θετική ούτε η αρνητική, αισθάνομαι άβολα. Η ευρύτερη οικογένεια του Ολυμπιακού καταλαβαίνει πράγματα και αυτό με κάνει χαρούμενο» τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.