Ο αναμορφωτής της ομάδας της Οσέρ για άλλη μία φορά βάζει… φωτιές με τις δηλώσεις του στην Γαλλία.

Ο Γκι Ρου για άλλη μία περίσταση προκαλεί με τις δηλώσεις του. Αυτήν την φορά έκανε δηλώσεις για το γυναικείο ποδόσφαιρο προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Ο 87χρονος Γάλλος, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα L’ Est Éclair, υποστήριξε πως «η γυναίκα είναι φτιαγμένη για να γεννά και με πιο πλατείς, πιο φαρδιούς γοφούς. Και το ποδόσφαιρο δεν είναι φτιαγμένο για πλατείς γοφούς».

Στα σχόλιά του ανέφερε επίσης ότι «οι πιο καλές παίκτριες έχουν την σωματοδομή νεαρών παικτών. Για αυτό ορισμένες φορές βλέπετε 14χρονια αγόρια να νικούν μεγάλες γυναικείες ομάδες».

Παράλληλα είπε: «Σέβομαι πολύ αυτές τις νεαρές που ασχολούνται με το αγαπημένο τους άθλημα. Εάν με ρωτάτε εάν οι αγώνες των γυναικών είναι εντυπωσιακοί τότε σας παραπέμπω στους αγώνες της Α’ κατηγορίας, που παρακολουθούν περίπου 800 θεατές».