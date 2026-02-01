Η ΑΕΚ έμεινε στο 1-1 με τον Ολυμπιακό μετά το πέναλτι του Ταρέμι στο 106′ και ο Μάριος Ηλιόπουλος ήταν έξαλλους με τη διαιτησία, όπως φάνηκε και στις δηλώσεις του.

Ο ιδιοκτήτης της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα και στη συνέχεια στις δηλώσεις του δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του, λέγοντας τα εξής…

«Θα ήθελα να μου πείτε, τι είδατε. Ποιες αμφισβητούμενες φάσεις είδατε. 8/10 δε τα σφύριξε; Βλέπετε μαιμου πέναλτι; Βλέπετε κάτι; Εγώ θέλω να πω ότι σήμερα ήταν μια σφραγίδα της ντροπής του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό είναι κατάντια. Είναι ντροπή. Επειδή εδώ υπάρχουν νόμοι, υπάρχει εισαγελλέας.

Κάποιοι γελάνε, αλλά δε θα γελάνε για πολύ. Μέχρι σήμερα τους έχω δείξει ότι όταν λέω κάτι γίνεται. Κάποιοι θέλουν να συνεχίσουν την ντροπή και αυτό που γίνεται στο ποδόσφαιρο της Ελλάδας.

Θα τα δει όλα ο Εισαγγελεας. Σήμερα, βάλανε τη «βόμβα» μπροστά στα πόδια τους. Σκάψανε το λάκκο που θα πέσουν μέσα μόνοι τους».