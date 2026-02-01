Ο Ολυμπιακός καταγγέλλει τον Μάριο Ηλιόπουλο για λεκτική επίθεση στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στην αποστολή της ομάδας, μετά το 1-1 με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ήταν ένα ντέρμπι που είχε δραματικό φινάλε, καθώς στο 106′ με πέναλτι του Ταρέμι οι «ερυθρόλευκοι» ισοφάρισαν και στέρησαν τη νίκη από τους «κιτρινόμαυρους».

Ένταση, όμως, δεν υπήρξε μόνο σε εκείνο το σημείο αλλά και μετά τη λήξη, με τον Ολυμπιακό να καταγγέλλει πως υπήρξε λεκτική επίθεση του Ηλιόπουλου στον Μεντιλίμπαρ τόσο την ώρα που κατευθυνόταν στο χώρο του flash interview όσο και μετά το τέλος της συνέντευξης Τύπου.

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού καταγγέλλουν ότι ο Ηλιόπουλος επιτέθηκε και στην αποστολή της ομάδας τους και τράπηκε σε φυγή όταν υπήρξε αντίδραση, ενώ επισημαίνουν πως για πρώτη φορά ο διαιτητής ήταν μόνος στο γήπεδο και δεν υπήρχαν αστυνομικοί γύρω του, τόσο στο γήπεδο όσο και στα αποδυτήρια.