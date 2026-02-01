Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών διέλυσε με 23-6 την Κροατία, πήρε την 5η νίκη σε ισάριθμους αγώνες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και στρέφει την προσοχή της στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει μία εκ των Ουγγαρία, Ισπανία ή Ολλανδία.

Η Εθνική ομάδα μπήκε στο παιχνίδι με τον αέρα της καλύτερης ομάδας, ήταν όσο σοβαρή έπρεπε και προηγήθηκε με 5-0 στο πρώτο οκτάλεπτο, συνεχίζοντας με τον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο, στη λήξη του οποίου το σκορ ήταν 11-2.

Στο τρίτο οκτάλεπτο η Ελλάδα δεν δέχθηκε κανένα γκολ και πέτυχε έξι μετατρέποντας το σκορ σε 17-2, για να… χαλαρώσει τελικά στο τέταρτο, παίρνοντας τη νίκη με 23-6.

Τα οκτάλεπτα: 5-0, 6-2, 6-0, 6-4

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Τριχά 1, Γρηγοροπούλου 1, Φουντωτού 2, Ξενάκη 1, Νίνου 2, Πάτρα 2, Σιούτη 2, Βασιλική Πλευρίτου 6, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 4, Καρύτσα, Μπιτσάκου 1, Καραγιάννη 1.

Κροατία (Μία Σίμουνιτς): Τρογιάν, Στιπάνοφ, Πέσιτς, Γ. Μπούτιτς 2, Μ. Μπούτιτς 1, Γκλας, Μέντιτς, Ρόγκουλι, Ρόζιτς 3, Μπάρισιτς, Κάνγκλερ, Φρκέτιτς, Λούλιτς, Ετέροβιτς.