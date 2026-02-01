Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός κοντράρονται στη Νέα Φιλαδέλφεια στο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, το οποίο θα κρίνει ποια ομάδα θα είναι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι «κιτρινόμαυροι» είναι στην 1η θέση αυτή τη στιγμή και στο +2 από τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι όμως έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο. Το ντέρμπι, επομένως, θα κρίνει το ποια ομάδα θα είναι στην κορυφή.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε τον Ζίνι για παρτενέρ του Γιόβιτς στην επίθεση των γηπεδούχων, ενώ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για τους φιλοξενούμενους, έδωσε θέση βασικού στον Ποντένσε.

Οι 11άδες των δύο ομάδων

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς, Λιούμπισιτς, Γιόβιτς, Ζίνι.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Ροντινέι, Ποντένσε, Ταρέμι.