Με τον Τεττέη να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ, τον Σφιντέρσκι να βρίσκει επίσης δίχτυα και τον Ταμπόρδα να σκοράρει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-0 την Κηφισιά και είναι σταθερά στο -9 από την 4η θέση.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που πατούσαν καλύτερα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης και στο 7ο λεπτό είχαν την πρώτη τους ευκαιρία με την κεφαλιά του Ποκόρνι μετά το κόρνερ του Πόμπο, ο Τεττέη όμως κατάφερε να απομακρύνει πάνω στη γραμμή καθώς ο Λαφόν είχε κάνει κακή έξοδο.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο παρέμενε καλή, το γκολ όμως το πέτυχαν οι «πράσινοι»… Στο 21′ ο Αντίνο έδωσε στον Τεττέη και αυτός γύρισε ωραία εντός περιοχής και με πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Ήταν το πρώτο του γκολ με το «τριφύλλι» και το πέτυχε κόντρα στην πρώην ομάδα του, με τον Αργεντίνο εξτρέμ, από την άλλη πλευρά, να δίνει την πρώτη του ασίστ.

Παρά το γεγονός ότι πήρε το προβάδισμα, πάντως, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ δεν ανέβασε την απόδοσή της και στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου… έδωσε δικαιώματα στην Κηφισιά, η οποία έγινε επικίνδυνη με Πόμπο και Μίγιτς. Ο Πόμπο είχε δύο καλές στιγμές και στο ξεκίνημα της επανάληψης, στο 54′ και στο 58′, αλλά ο Λαφόν αντέδρασε σωστά και στις δύο περιπτώσεις.

Στο 63′ οι φιλοξενούμενοι έμειναν με 10 παίκτες καθώς αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Πέτκοφ για το φάουλ που έκανε στον Σιώπη και στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός καθάρισε τον αγώνα: 2-0 στο 80′ ο Σφιντέρσκι μετά την ωραία πάσα του Καλάμπρια, 3-0 στο 84′ ο Ταμπόρδα, ο οποίος είχε σκοράρει και κόντρα στη Ρόμα, με σουτ από κοντά.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Ίνγκασον, Γεντβάι, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σιώπης (68′ Μπακασέτας), Κοντούρης (79′ Ταμπόρδα), Ρενάτο, Παντελίδης (58′ Ζαρουρί), Αντίνο (79′ Τσέριν), Τεττέη (79′ Σφιντέρσκι).

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Ποκόρνι (11′ Πετκόφ), Σόουζα, Σιμόν, Μαϊντάνα (61΄Κονατέ), Ρούμπεν (46′ Αμανί), Έμπο, Πόμπο, Χριστόπουλος (46′ Αντονίσε), Σόουζα, Μίγιτς (56′ Θεοδωρίδης).