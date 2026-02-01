Ο Λεβαδειακός δεν επηρεάστηκε από τις καιρικές συνθήκες και καθάρισε με 3-1 και τον Αστέρα Τρίπολης, κάνοντας ακόμη ένα βήμα για την εξασφάλιση ενός εισιτηρίου για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο αγώνας άρχισε με τους φιλοξενούμενους να δείχνουν διάθεση να πιέσουν ψηλά, οι γηπεδούχοι όμως ήταν αυτοί που είχαν την πρώτη καλή στιγμή με το σουτ του Κωστή που έφυγε λίγο άουτ στο 12ο λεπτό. Στα επόμενα λεπτά δεν υπήρχε κάποια καλή φάση, μέχρι να φτάσουμε στο 28′, όταν οι Αρκάδες πλησίασαν στο γκολ.

Ο Οκό ήταν αυτός που είχε μεγάλη ευκαιρία μετά την εκτέλεση κόρνερ, καθώς πλάσαρε από κοντά, ο Λοντίγκιν όμως κατάφερε να αποκρούσει και να κρατήσει το 0-0. Γενικά η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς στεκόταν αρκετά καλά, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου όμως αυτή του Νίκου Παπαδόπουλου άνοιξε το σκορ.

Στο 43′ ο Παπαδόπουλος έκανε μεγάλη επέμβαση σε κεφαλιά του Βήχου και αμέσως μετά, στο 44′, οι Βοιωτοί βγήκαν στην αντεπίθεση με Μπάλτσι, Παλάσιος, Τσάπρα και ο τελευταίος ήταν αυτός που τελείωσε τη φάση… τσιμπώντας προ του Παπαδόπουλου για το 1-0.

Η ομάδα της Λιβαδειάς πήγε στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα και όταν επέστρεψε από αυτά φρόντισε να το διευρύνει: Στο 47′ ο Κωστή πέρασε την κάθετη για τον Όζμπολτ και αυτός πάσαρε στον Παλάσιος που έγραψε εύκολα το 2-0 προ κενής εστίας.

Ο Αστέρας προσπάθησε να αντιδράσει στα επόμενα λεπτά και να μπει ξανά στο παιχνίδι αλλά δεν έγινε πραγματικά επικίνδυνος, με τους γηπεδούχους να ελέγχουν την κατάσταση, να έχουν καλή στιγμή στο 54′ με το πλασέ του Όζμπολτ που έστειλε τη μπάλα άουτ και να κάνουν το 3-0 στο 62′ με το ωραίο πλασέ του Κωστή μετά την ασίστ του Παλάσιος.

Το παιχνίδι είχε, πλέον, κριθεί και με τους Βοιωτούς να χαλαρώνουν στη συνέχεια η ομάδα της Τρίπολης κατάφερε να μειώσει σε 3-1 στο 76′ με την κεφαλιά του Ιβάνοφ μετά το κόρνερ του Μπαρτόλο. Σκορ που έμεινε ως το τέλος, με τον Λεβαδειακό να κάνει ακόμη ένα βήμα προς την έξοδο στην Ευρώπη.

Λεβαδειακός (Nίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Χάνα, Κορνέζος, Βήχος, Τσόκαϊ, Κωστή (79′ Παπαδόπουλος), Παλάσιος (79′ Φίλων), Μανθάτης (52′ Νίκας), Μπάλτσι (63′ Οζέγκοβιτς), Όζμπολτ (63′ Πεδρόσο).

Αστέρας Τρίπολης (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Άλχο, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Μούμο (65′ Έντερ), Γιαμπλόνσκι (50′ Τσίκο), Καλτσάς (65′ Εμμανουηλίδης), Κετού, Μπαρτόλο (82′ Γκιοακίνι), Οκό.