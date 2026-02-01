Στην Αθήνα για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τη Λεγκανές, βρίσκεται ο Χάβι Ερνάντεθ, όπως τονίζουν οι Ισπανοί.

Η θέση του αριστερού μπακ είναι μία από αυτές στις οποίες ζήτησε ενίσχυση ο Ράφα Μπενίτεθ και ο παίκτης που θα ντυθεί στα πράσινα, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο Χάβι Ερνάντεθ.

Ο 27χρονος Ισπανός είχε παραχωρηθεί ως δανεικός από τη Λεγκανές στην Αλ Αραμπί του Κατάρ, από την οποία αποχώρησε τώρα για να υπογράψει στο «τριφύλλι». Ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Λεγκανές, άλλωστε, υπάρχει συμφωνία για εξάμηνο δανεισμό με οψιόν αγοράς.

Ο Χάβι Ερνάντεθ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στα τμήματα υποδομής της Ρεάλ Μαδρίτης και από εκεί και πέρα φόρεσε τις φανέλες των Ελ Εχίδο, Οβιέδο, Τζιρόνα και Κάντιθ.