Η Τσέλσι έκανε μεγάλη ανατροπή και νίκησε με 3-2 τη Γουέστ Χαμ για την 24η αγωνιστική της Premier League, σε ένα παιχνίδι που έγινε χαμός λίγο πριν τη λήξη, με τους παίκτες να έρχονται στα χέρια και τον Ντίνο Μαυροπάνο να προσπαθεί να χαστουκίσει τον Κόουλ Πάλμερ.

Τα «σφυριά» προηγήθηκαν με 0-2, οι «μπλε» όμως κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και να επικρατήσουν με 3-2, παίρνοντας ένα πολύ σημαντικό τρίποντο στη μάχη που δίνουν για έξοδο στο Champions League.

Μάχη όμως έγινε και ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων στις καθυστερήσεις, καθώς ο Ζοάο Πέδρο έσπρωξε τον Τραορέ, αυτός απάντησε και ακούθησε σύρραξη, με τον Ζαν Κλερ Τοντιμπό να αρπάζει από τον λαιμό τον Ζοάο Πέδρο και τον Μαυροπάνο να προσπαθεί να… χαστουκίσει τον Πάλμερ, ο οποίος όμως το απέφυγε.