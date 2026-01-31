Με γκολ του Φαμπιάνο στο 78ο λεπτό ο Άρης νίκησε με 1-0 εκτός έδρας τον Παναιτωλικό, ο οποίος έμεινε με 10 παίκτες στο 24′ λόγω αποβολής του Χότζα και πάλεψε όπως μπορούσε για να πάρει έστω την ισοπαλία, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης οι φιλοξενούμενοι πατούσαν καλύτερα και στο 13′ είχαν μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξουν το σκορ με τον Μισεουί, μετά το γύρισμα του Πέρεθ, αλλά το τελείωμά του ήταν άστοχο. Το 0-0, επομένως, παρέμεινε και λίγα λεπτά η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ πλησίασε ξανά στο γκολ.

Στο 21′ ο Μορόν έφυγε στον κενό χώρο, βγήκε τετ α τετ αλλά έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ, χάνοντας πολύ μεγάλη ευκαιρία… Αμέσως μετά, όμως, τα δεδομένα άλλαξαν: Στο 24΄, μετά την εξέταση του VAR, ο διαιτητής έδειξε την κόκκινη κάρτα στον Χότζα για το μαρκάρισμα στον Μισεουί, με τους γηπεδούχους να μένουν με 10 παίκτες.

Οι Θεσσαλονικείς προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν άμεσα το αριθμητικό πλεονέκτημα αλλά ο Κουτσερένκο απέκρουσε το σουτ του Μόντσου στο 27′, όπως έκανε και στο 33′ σε προσπάθεια του Πέρεθ, με τον Άρη να είναι συνεχώς στην επίθεση αλλά να μην καταφέρνει να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο.

Νωρίς στο δεύτερο, στο 53′ για την ακρίβεια, οι «κίτρινοι» είχαν νέα μεγάλη ευκαιρία, με τον Μορόν να παίρνει τη μπάλα στη μικρή περιοχή αλλά ο Κουτσερένκο είπε «όχι» ξανά, με τους δύο προπονητές να κάνουν αλλαγές και τους Αγρινιώτες να είναι πάντα σε θέση άμυνας, δυσκολεύοντας αρκετά τους αντιπάλους τους.

Στο 78′, όμως, η ομάδα του Χιμένεθ κατάφερε να ανοίξει το σκορ: Ο Ντουντού έκανε το γέμισμα και ο Φαμπιάνο με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1, με τον Άρη να φεύγει από το Αγρίνιο με τη νίκη και τον Παναιτωλικό να γνωρίζει ακόμη μία ήττα και να παραμένει στο +2 από τη ζώνη του υποβιβασμού, περιμένοντας να δει τι θα κάνει ο Αστέρας Τρίπολης.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Γκρανάθ, Γκαρσία, Μλάντεν, Μαυρίας, Μανρίκε, Μπουχαλάκης (90′ Μπελεβώνης), Νικολάου (46′ Κόγιτς), Σμυρλής (90′ Μπρέγκου), Ματσάν (73′ Μίχαλακ), Χότζα.

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Σονκό, Φαντιγκά (73′ Φρίντεκ), Τεχέρο, Ράτσιτς, Ροντρίγκεθ, Γένσεν (60′ Μπουσαΐντ), Πέρεθ (60′ Δώνης), Μισεουί (46′ Ντουντού), Μορόν.