Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων του Europa League με μία δυνατή εμφάνιση απέναντι στη Ρόμα, παρά τις απουσίες που είχε και το αριθμητικό πλεονέκτημα από το 15ο λεπτό, λόγω της αποβολής του Μαντσίνι.

Με το τελικό 1-1, οι «πράσινοι» εξασφάλισαν την πρόκριση στην ενδιάμεση νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης, τερματίζοντας στην 20η θέση του ομίλου και επιτυγχάνοντας τον βασικό ευρωπαϊκό τους στόχο: να συνεχίσουν στη διοργάνωση.

Στην κλήρωση θα μάθουν αν θα αντιμετωπίσουν τη Νότιγχαμ Φόρεστ ή τη Βικτόρια Πλζεν, ενώ στη συνέχεια, εφόσον περάσουν, πιθανός αντίπαλος στη φάση των «16» θα είναι μία εκ των Μίντιλαντ ή Μπέτις.

Έτσι, οι «πράσινοι» προσθέτουν δύο ακόμα απαιτητικά παιχνίδια σε ένα ήδη φορτωμένο πρόγραμμα. Ο Φεβρουάριος γίνεται κρίσιμος μήνας, καθώς μέσα σε αυτόν θα κριθούν οι τρεις στόχοι του Παναθηναϊκού: η πρόοδος στην Ευρώπη, η πορεία στο Κύπελλο και η προσπάθεια να παραμείνει στην τετράδα της Super League.

Συνολικά, το «τριφύλλι» θα δώσει 8 αγώνες σε 26 μέρες για τρεις διαφορετικές διοργανώσεις, δηλαδή περίπου ένα παιχνίδι ανά 3,3 ημέρες. Παράλληλα, πέρα από τα ευρωπαϊκά και τα ημιτελικά του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού τον Φεβρουάριο

(01/02) Παναθηναϊκός – Κηφισιά Stoiximan Superleague

(04/02) Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Κύπελλο Ελλάδος

(08/02) Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Stoiximan Superleague

(11/02) ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Κύπελλο Ελλάδος

(15/02) Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Stoiximan Superleague

(19/02) 1ο παιχνίδι σε ενδιάμεση νοκ άουτ φάση Europa League με Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν

(22/02) ΟΦΗ – Παναθηναϊκός Stoiximan Superleague

(26/02) 2ο παιχνίδι σε ενδιάμεση νοκ άουτ φάση Europa League με Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν