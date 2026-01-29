Λίγη ώρα πριν το ματς με τη Ρόμα για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο Παναθηναϊκός… έχασε ακόμη δύο παίκτες και συγκεκριμένα τον Άνταμ Τσέριν και τον Γιάννη Κώτσιρα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ ούτως ή άλλως είχε λίγες επιλογές για την αναμέτρηση με τους «τζαλορόσι» καθώς οι Τζούριτσιτς, Καλάμπρια, Πελίστρι, Σφιντέρσκι και Τσιριβέγια δεν ήταν διαθέσιμοι, ενώ δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής ακόμη, στην Ευρώπη, τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα.

Το τελευταίο που θα ήθελε, επομένως, ήταν να προκύψουν κι άλλα προβλήματα και τελικά προέκυψαν… Ο Τσέριν ανέβασε πυρετό καθώς ταλαιπωρείται από ίωση και ο Κώτσιρας αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη γάμπα, οπότε αμφότεροι τέθηκαν νοκ άουτ για τον αγώνα με τη Ρόμα.

Έτσι η 11άδα του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους Λαφόν, Κάτρη, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλο, Σιώπη, Μπακασέτα, Ζαρουρί, Ταμπόρδα, Πάντοβιτς.