Η ΑΕΚ προχωράει τις συζητήσεις με τη Σταντάρ Λιέγης για την απόκτηση του Χακίμ Σαχαμπό και στο Βέλγιο κάνουν λόγο για συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες και αναφέρουν και το ποσό.

Το όνομα του 20χρονου χαφ ήρθε στο προσκήνιο το απόγευμα της Πέμπτης (29/1) από τον Βέλγο δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρι και από την πλευρά της Ένωσης επιβεβαιώνεται πως όντως υπάρχει ενδιαφέρον και γίνονται συζητήσεις.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Sudinfo.be, αυτές οι συζητήσεις οδήγησαν σε συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες, αφού πρώτα ο Σαχαμπό ανανέωσε για ένα χρόνο το συμβόλαιό του με τη Σταντάρ, η οποία έκανε χρήση της οψιόν ανανέωσης για να τον πουλήσει.

Στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, αναφέρεται ότι οι δύο ομάδες τα βρήκαν στο 1,5 εκατ. ευρώ, με την ομάδα της Λιέγης να διατηρεί και ποσοστό μεταπώλησης της τάξης του 20%, με την ΑΕΚ, από την πλευρά της, να μην επιβεβαιώνει την οριστική συμφωνία αλλά να διαρρέει πως οι συζητήσεις πάνε πολύ καλά.