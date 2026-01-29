Η ΑΕΚ θέλει να αποκτήσει έναν παίκτη για τη μεσαία γραμμή για να ολοκληρώσει τη μεταγραφική καμπάνια της και ο στόχος, όπως αναφέρει Βέλγος δημοσιογράφος, είναι ο Χακίμ Σαχαμπό της Σταντάρ Λιέγης.

Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε προαναγγείλει την ολοκλήρωση μεταγραφής εντός της τρέχουσας εβδομάδας, λέγοντας πως είτε θα αποκτηθεί τώρα ένας έτοιμος παίκτης και το καλοκαίρι ένας νεαρός, είτε ένας νεαρός τώρα και ο έμπειρος παίκτης το καλοκαίρι. Και είναι αρκετά πιθανό να συμβεί το δεύτερο.

Όπως αναφέρει ο Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Τοβαλιέρι, η Ένωση είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Σταντάρ Λιέγης για την απόκτηση του Σαχαμπό για ένα ποσό ανάμεσα στο ένα και τα δύο εκατ. ευρώ.

Ο 20χρονος χαφ από τη Ρουάντα έχει συμβόλαιο ως το τέλος της σεζόν με τους Βέλγους, οι οποίοι έχουν οψιόν ανανέωσής του για ένα χρόνο, και μετράει 18 συμμετοχές φέτος.

Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Ρουάντας καθώς έχει κάνει ήδη 9 συμμετοχές και οι άνθρωποι της ΑΕΚ τον έχουν ξεχωρίσει για την ικανότητά του να αγωνιστεί τόσο ως αμυντικός χαφ όσο και πιο μπροστά.