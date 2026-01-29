Η οικογένεια του ΠΑΟΚ βυθίστηκε στο πένθος, καθώς επτά φίλαθλοι των «ασπρόμαυρων» έχασαν τη ζωή τους το πρωί της Τρίτης σε τροχαίο δυστύχημα, ταξιδεύοντας προς τη Λυών.

Μπροστά σε αυτή την τραγωδία, το αγωνιστικό σκέλος περνά σε δεύτερη μοίρα. Υπό αυτό το βάρος, οι παίκτες του συλλόγου θα αντιμετωπίσουν τη Λυών στη Γαλλία με στόχο να διεκδικήσουν τις μαθηματικές πιθανότητες για είσοδο στην πρώτη οκτάδα της κατάταξης. Άλλωστε, ο ΠΑΟΚ έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή του, μετά τη νίκη με 2-0 επί της Μπέτις την προηγούμενη Πέμπτη. Το περασμένο Σαββατοκύριακο δεν είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις στη Super League, καθώς η αναμέτρηση με την Κηφισιά αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος του συλλόγου. Παραμένει εκτός ο Ιβανούσετς, ενώ δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι Ζαφείρης και Γερεμέγιεφ.

Στον αντίποδα, μετά και την 7η αγωνιστική η Λυών βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας επικρατήσει με 1-0 της Γιουνγκ Μπόις στην Ελβετία, φτάνοντας τις έξι νίκες στη διοργάνωση. Έχει εξασφαλίσει θέση στην πρώτη οκτάδα και την απευθείας πρόκριση, ενώ απέναντι στον ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί χωρίς βαθμολογικό κίνητρο, περιμένοντας απλώς την κλήρωση της επόμενης φάσης. Οι Γάλλοι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, με σερί οκτώ διαδοχικών νικών σε όλες τις διοργανώσεις από τις αρχές Δεκεμβρίου. Η Λυών παραμένει τέταρτη στη Ligue 1, στο -2 από τη Μαρσέιγ, ενώ άνοιξε διαφορά τεσσάρων βαθμών από την πέμπτη Λιλ, την οποία υποδέχεται την ερχόμενη Κυριακή. Σημαντική απουσία ο αρχηγός Τολισό. Εκτός παραμένουν επίσης οι βασικοί Ταλιαφίκο, Σουλτς, Μανγκαλά και Γκεζάλ. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας βρίσκεται ο Έντρικ.