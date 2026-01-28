Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Άγιαξ (28/1, 22:00) στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League και η ΠΑΕ με ανάρτησή της στα social media αποκάλυψε τη φανέλα που θα φορέσει η ομάδα.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν μετά τις διαδοχικές νίκες κόντρα σε Καϊράτ Αλμάτι και Λεβερκούζεν να ανέβουν στην 24η θέση και θέλουν να παραμείνουν εκεί -ή και να πάρουν καλύτερη θέση αν γίνεται αν γίνεται- για να εξασφαλίσουν το εισιτήριο για τα πλέι οφ, όπου θα διεκδικήσουν την πρόκριση στους «16».

Για να είναι σίγουρη για μια θέση στην πρώτη 24άδα η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να πάρει τη νίκη, αν και υπό προϋποθέσεις μπορεί να προκριθεί και με ισοπαλία, έχοντας απέναντί της τον Άγιαξ που έχει ελάχιστες πιθανότητες πρόκρισης.

Ο Ολυμπιακός θα έχει στο πλευρό του και τη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών του που ταξίδεψαν στο Άμστερνταμ και η ΠΑΕ με ανάρτησή της στα social media αποκάλυψε την εμφάνιση που θα φορέσει η ομάδα.