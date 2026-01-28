Η FIFA ανακοίνωσε ότι μέσα στο 2025 έγιναν 24.558 μεταγραφές ποδοσφαιριστών σε επαγγελματικό επίπεδο και οι ομάδες ξόδεψαν συνολικά 13,08 δισ. δολάρια, ποσό που είναι μεγαλύτερο κατά 7% σε σχέση με το 2024.

Πρόκειται για ποσό ρεκόρ αλλά δεν είναι και το μοναδικό καθώς ρεκόρ είναι και οι 86.158 μεταγραφές που έγιναν, σε επαγγελματικό και ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, σε άνδρες και γυναίκες, μέσα στο περασμένο έτος.

Πολύ μεγάλη αύξηση, της τάξης του 80%, καταγράφηκε στον μεταγραφικό τζίρο στο ποδόσφαιρο γυναικών, με το ποσό να φτάνει στα 28,6 εκατ. δολάρια για 2.440 διεθνείς μεταγραφές συνολικά. Πιο ακριβή, αυτή της Λίζμπεθ Οβάλε από την Τίγκρες στην Ορλάντο Πράιντ για 1,5 εκατ. δολάρια.

Σε ό,τι αφορά τους άνδρες, οι πέντε πιο ακριβές μεταγραφές ήταν οι εξής: Αυτή του Φλόριαν Βιρτς από τη Λεβερκούζεν στη Λίβερπουλ, αυτή του Ούγκο Εκιτικέ από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης επίσης στη Λίβερπουλ, αυτή του Μπέντζαμιν Σέσκο από τη Λειψία στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αυτή του Νικ Βολτεμάντε από τη Στουτγκάρδη στη Νιούκαστλ και αυτή του Τζον Ντουράν από την Άστον Βίλα στην Αλ Νασρ.

Τέλος, ρεκόρ έγινε και στις διεθνείς μεταγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, καθώς συνολικά ήταν 59.162, αριθμός μεγαλύτερος κατά 9,4% σε σχέση με το 2024.