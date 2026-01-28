Βαθιά συγκινημένος, ο μικρός Γιαννάκης έστειλε λόγια στήριξης και συμπαράστασης προς τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Έντονη συναισθηματική φόρτιση χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση του Γιάννη Παπαστεφανάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, που βύθισε στο πένθος τον σύλλογο και τους φιλάθλους του «Δικεφάλου του Βορρά».

Ο μικρός Γιαννάκης, που εδώ και χρόνια έχει εξελιχθεί σε σύμβολο αγνής αγάπης και αφοσίωσης στο ποδόσφαιρο και έχει κερδίσει την αγκαλιά φιλάθλων σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, μίλησε αυτή τη φορά με λόγια γεμάτα θλίψη και ανθρώπινο πόνο.

Με εμφανή συγκίνηση, εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς τους οικείους των θυμάτων, αλλά και προς όλους τους φίλους του ΠΑΟΚ, υπογραμμίζοντας πως η απώλεια αυτή αφορά ολόκληρη την οικογένεια της ομάδας και πως, ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές, η ενότητα παραμένει δύναμη και κανείς δεν είναι μόνος.

Το μήνυμα του μικρού Γιαννάκη:

«Σήμερα το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί για την τραγωδία στη Ρουμανία. Χάσαμε άδικα τα αδέρφια μας στον δρόμο. Κανείς δεν ξεκίνησε αυτό το ταξίδι για να μην γυρίσει σπίτι. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο νίκες και κύπελλα, είναι πρόσωπα, είναι ψυχές, είναι άνθρωποι που αγαπάνε, ταξιδεύουν και αγκαλιάζονται για την ίδια ασπρόμαυρη τρέλα. Θέλω να πω στις οικογένειες που πενθούν ότι είμαστε δίπλα σας και κάθε φορά που η κερκίδα του ΠΑΟΚ θα τραγουδά, θα είναι εκεί και τα παιδιά μας. Αιωνία τους η μνήμη».