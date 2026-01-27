Ο Παναθηναϊκός κινείται για την απόκτηση αριστερού μπακ και στη λίστα με τους υποψήφιους στόχους είναι και το όνομα του Κοσταντίν Βιβτσαρένκο, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τη Ντιναμό Κιέβου μέχρι το 2028.

Οι «πράσινοι» είχαν ως στόχο τον Σαμουκέλε Καμπίνι της Μόλντε, όνομα που ήρθε στο προσκήνιο πριν λίγες μέρες, οι συζητήσεις όμως με τους Νορβηγούς δεν οδήγησαν σε συμφωνία και στρέφουν πλέον την προσοχή τους σε άλλους παίκτες.

Ένας εξ αυτών είναι ο Βιβτσαρένκο, ο 23χρονος Ουκρανός αριστερός μπακ της Ντιναμό Κιέβου, με την οποία δεσμεύεται μέχρι το 2028. Διεθνής με την εθνική Ελπίδων της Ουκρανίας, έχει 4 ασίστ σε 16 συμμετοχές τη φετινή σεζόν με τη Ντιναμό, ενώ συνολικά με τη φανέλα της μετράει 4 γκολ και 11 ασίστ σε 91 συμμετοχές.

Ο Βιβτσαρένκο προέρχεται από την πιο γεμάτη σεζόν της καριέρας του καθώς είχε 28 συμμετοχές, με 1 γκολ και 2 ασίστ, το 2024-25 και δεν είναι ο μοναδικός υποψήφιος στόχος του Παναθηναϊκού καθώς στη σχετική λίστα υπάρχουν κι άλλα ονόματα.