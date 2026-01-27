Ο Ολυμπιακός έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης την περασμένη εβδομάδα, επικρατώντας με 2-0 της Λεβερκούζεν, αποτέλεσμα που του επιτρέπει πλέον να κρατά την τύχη του στα χέρια του όσον αφορά την παρουσία στα νοκ άουτ του Champions League.

Στην τελευταία αγωνιστική της League Phase, οι «ερυθρόλευκοι» δοκιμάζονται στο Άμστερνταμ απέναντι στον Άγιαξ (28/1, 22:00), με το ενδιαφέρον των φιλάθλων να έχει φτάσει στο αποκορύφωμά του. Ο παροξυσμός είναι έντονος, καθώς η αναμέτρηση κρίνει τα πάντα για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πορείας της ομάδας.

Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού βρίσκονται ήδη ή ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στην ολλανδική πρωτεύουσα, παρά το γεγονός ότι αρκετοί δεν διαθέτουν εισιτήριο για το παιχνίδι στο «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Άγιαξ εξέδωσε επίσημη προειδοποίηση μέσω των λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απευθυνόμενος στους Έλληνες φιλάθλους. Οι Ολλανδοί τονίζουν ότι το γήπεδο είναι sold out και καλούν τους φίλους του Ολυμπιακού να αποφύγουν την αγορά εισιτηρίων από ιστοσελίδες μεταπώλησης, καθώς υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ελέγχων από τις Αρχές.

Συγκεκριμένα, επισημαίνεται πως ενδέχεται να ζητηθεί ολλανδική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης κατά την είσοδο στο γήπεδο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό φιλάθλων χωρίς τα απαιτούμενα έγγραφα. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο Άγιαξ εφαρμόζει αυστηρή πολιτική «γηπεδούχων φιλάθλων», απορρίπτοντας την είσοδο υποστηρικτών της φιλοξενούμενης ομάδας εκτός της προβλεπόμενης θύρας.

«Το γήπεδο είναι πλήρως εξαντλημένο. Μην αγοράζετε εισιτήρια από ιστοσελίδες μεταπώλησης, καθώς ενδέχεται να ακυρωθούν. Οι φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας δεν θα γίνονται δεκτοί στις θύρες του Άγιαξ», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι Ολλανδοί.

Στο πέταλο των φιλοξενούμενων αναμένεται να δώσουν το «παρών» περίπου 2.500 φίλοι του Ολυμπιακού, με τα διαθέσιμα εισιτήρια να έχουν εξαντληθεί σε χρόνο-ρεκόρ. Με νίκη στο Άμστερνταμ, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εξασφαλίζει την πρόκριση στα νοκ άουτ του Champions League, βάζοντας το κερασάκι σε μια ήδη σπουδαία ευρωπαϊκή πορεία.