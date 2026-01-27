Την ώρα που ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού, τα ιταλικά μέσα φέρνουν στο προσκήνιο τον Ολυμπιακό και τον 34χρονο Κολομβιανό επιθετικό Ντουβάν Ζαπάτα.

Μετά τον πρόσφατο τραυματισμό του, ο Γιάρεμτσουκ δεν έχει βρει αρκετό χρόνο συμμετοχής στο ρόστερ των «ερυθρολεύκων», ειδικά καθώς τόσο ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί όσο και ο Μεχντί Ταρέμι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση στον τομέα των γκολ.

Παράλληλα, στην Ιταλία αναφέρουν ότι εκπρόσωπος του Ολυμπιακού ταξίδεψε στο Τορίνο για να παρακολουθήσει από κοντά τον Ζαπάτα, που αγωνίζεται στην τοπική ομάδα, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Tuttosport».

Το δημοσίευμα επισημαίνει πως οι «Eρυθρόλευκοι» έχουν ήδη προχωρήσει σε κρούση για τον 34χρονο φορ, καθώς ο χρόνος συμμετοχής του στην Ιταλία παραμένει περιορισμένος και το συμβόλαιό του εκπνέει το καλοκαίρι του 2027. Στην τρέχουσα σεζόν, ο Κολομβιανός λαμβάνει περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Ωστόσο, ο Ολυμπιακός δεν είναι ο μοναδικός ενδιαφερόμενος. Στην Ιταλία αναφέρουν έντονο ενδιαφέρον τόσο από την Κάλιαρι όσο και από τη Τζένοα, με τις αρχικές προτάσεις δανεισμού και μοίρασμα συμβολαίου να είχαν απορριφθεί στην αρχή της μεταγραφικής περιόδου.

Το σκηνικό φαίνεται να έχει αλλάξει, καθώς οι Πειραιώτες επιθυμούν να απελευθερώσουν ορισμένα συμβόλαια από το ρόστερ τους, με αυτό του Ζαπάτα να αποτελεί προτεραιότητα, ακόμη κι αν μέρος του μισθού του καλύπτεται από άλλη ομάδα.

Ο 34χρονος διεθνής με την Κολομβία έχει μια εκτεταμένη πορεία στην Ιταλία, με συνολικά 13 χρόνια παρουσίας σε κορυφαίες ομάδες. Έχει αγωνιστεί με τη Νάπολι (53 συμμετοχές, 15 γκολ, 5 ασίστ), την Ουντινέζε (65 συμμετοχές, 19 γκολ, 8 ασίστ), τη Σαμπντόρια (32 συμμετοχές, 11 γκολ, 4 ασίστ) και τη Τορίνο (62 συμμετοχές, 17 γκολ, 5 ασίστ), κατακτώντας ένα πρωτάθλημα με τους Ναπολιτάνους.

Το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του και οι καλύτεροι αριθμοί του καταγράφηκαν στην Αταλάντα, όπου κόστισε 26 εκατομμύρια ευρώ και αγωνίστηκε για πέντε χρόνια, μετρώντας 82 γκολ και 42 ασίστ σε 191 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Η περίπτωση του Ζαπάτα προσφέρει στον Ολυμπιακό μια έμπειρη και δοκιμασμένη λύση στην επίθεση, ενώ ταυτόχρονα δίνει την ευκαιρία στον Κολομβιανό επιθετικό να αναζητήσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και να συνεχίσει την καριέρα του σε μια νέα πρόκληση.