Με γκολ του Μιράντα στο 95ο λεπτό η Καλαμάτα νίκησε με 2-1 την Ελλάς Σύρου εκτός έδρας για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του Νοτίου Ομίλου της Super League 2 και μπαίνει στα play off έχοντας προβάδισμα τριών βαθμών από τον Πανιώνιο.

Η «μαύρη θύελλα» και οι «κυανέρυθροι» ήταν από την αρχή του πρωταθλήματος τα δύο φαβορί και θα μονομαχήσουν στα play off για το ποια εκ των δύο θα εξασφαλίσει την άνοδο στη Stoiximan Super League.

Στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος η Καλαμάρα νίκησε με 2-1 την Ελλάς Σύρου εκτός έδρας και θα ξεκινήσει τα play off στο +3 από τον Πανιώνιο, ο οποίος καθάρισε εύκολα με 3-0 τα Χανιά.

Τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής

Ελλάς Σύρου – Καλαμάτα 1-2

Πανιώνιος – Χανιά 3-0

Athens Kallithea – Ηλιούπολη 1-1

Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω 2-1

Μαρκό – Παναργειακός 1-0

Η τελική βαθμολογία της κανονικής διάρκειας

Καλαμάτα 50 Πανιώνιος 43 Μαρκό 31 Ολυμπιακός Β’ 27 Athens Kallithea 26 Ελλάς Σύρου 25 Αιγάλεω 17 Ηλιούπολη 15 Χανιά 12 Παναργειακός 5

Βαθμολογία Play off

Καλαμάτα 25 Πανιώνιος 22 Μαρκό 16 Ολυμπιακός Β’ 14

Βαθμολογία play out