Ο ΠΑΟΚ έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την Κρουζ Αζούλ για την περίπτωση του Χόρχε Σάντσες, μεξικανού δεξιού μπακ, όπως αποκαλύπτει ο δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Οι πρώτες επαφές μεταξύ των δύο συλλόγων έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ενώ ο 28χρονος ποδοσφαιριστής εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ο Σάντσες δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, με την Κρουζ Αζούλ να τον έχει αποκτήσει το 2024 από τον Άγιαξ έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Στο παρελθόν έχει σημαντική ευρωπαϊκή εμπειρία, έχοντας αγωνιστεί τόσο στον Άγιαξ όσο και στην Πόρτο.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση του Μεξικανού μπακ φαίνεται να συνδέεται άμεσα με τον Γιακουμάκη. O ΠΑΟΚ φέρεται να έχει αποφασίσει να προχωρήσει στη μονιμοποίηση του έμπειρου επιθετικού και καταβάλλει προσπάθεια να μειώσει το buy out των 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτής της διαπραγμάτευσης, εντάσσονται και οι συζητήσεις για τον Σάντσες, με τον «Δικέφαλο» να επιχειρεί ένα συνολικό πακέτο συμφωνίας.