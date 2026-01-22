Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι πλέον και με τη… βούλα ο Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία τoy συλλόγου. Ο 20χρονος Αργεντινός εξτρέμ ήρθε στην Αθήνα την Κυριακή (18/01) και πήγε να παρακολουθήσει το ντέρμπι του «τριφυλλιού» με την ΑΕΚ στην «OPAP Arena».

Τις επόμενες μέρες πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Το κόστος της μεταγραφής του έφτασε τα 8 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του, με την Γοδόι Κρουζ να διατηρεί το άλλο 25%. Αξίζει να σημειωθεί, πως οι αμοιβές για τους μάνατζέρ του ξεπέρασαν το 1 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο από τη Γοδόι Κρουζ της Αργεντινής! Ο 20χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4,5 ετών και αποτελεί την πέμπτη χειμερινή μετεγγραφική προσθήκη στο ρόστερ.

Ο Σαντίνο Αντίνο γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2005 στη Βίλα Νουέβα της Αργεντινής. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική διαδρομή του σε ηλικία οκτώ ετών στην ακαδημία της Γοδόι Κρουζ. Στα 18 του έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο στη Γοδόι Κρουζ και χρίστηκε διεθνής με την Κ20 της Αργεντινής, με την οποία έφτασε έως τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ20 του 2025.

Στον Παναθηναϊκό θα πάρει τη φανέλα με τον αριθμό 10!

Καλωσορίζουμε τον Σαντίνο στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!»