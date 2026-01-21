Η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι θετική στο να παραχωρήσει ως δανεικό τον Κουιαμπάνο στον Ολυμπιακό ή τη Ρίο Άβε και αν συμβεί αυτό θα κινηθεί για την απόκτηση του Κώστα Τσιμίκα, σύμφωνα με το «Athletic».

Ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ δεν υπολογίζεται από τη Ρόμα που είναι έτοιμη να διακόψει τον δανεισμό του από τη Λίβερπουλ και η επόμενη ομάδα του δεν αποκλείεται να είναι η Νότιγχαμ Φόρεστ.

Όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ το «Athletic», η Φόρεστ είναι θετική στο ενδεχόμενο να παραχωρήσει με τη μορφή δανεισμού τον Βραζιλιάνο αριστερό μπακ Κουιαμπάνο στον Ολυμπιακό ή τη Ρίο Άβε, οι οποίες φέρονται να έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Αν, λοιπόν, ο Βραζιλιάνος υπογράψει στους «ερυθρόλευκους» ή στους Πορτογάλους, η ομάδα του Νότιγχαμ θα πρέπει να τον αντικαταστήσει και ένας από τους υποψήφιους στόχους είναι ο Τσιμίκας, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ μέχρι το 2027.