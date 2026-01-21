Σκέψεις για χαφ στον Ολυμπιακό

Μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό επί της Λεβερκούζεν και όλα θα κριθούν κόντρα στον Άγιαξ σε ό,τι αφορά μια θέση στην πρώτη 24άδα του Champions League. Μια νίκη που έφερε ξανά χαμόγελα στους «ερυθρόλευκους» καθώς ξεχάστηκε ο αποκλεισμός από τον ΠΑΟΚ στο κύπελλο και είναι πιθανό να φέρει και μεταγραφή. Το τελευταίο διάστημα στον Πειραιά σκέφτονται όλο και περισσότερο το ενδεχόμενο απόκτησης ενός παίκτη για τη μεσαία γραμμή και οι τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περιόδου θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν υπάρξει πρόταση για τον Μπρούνο θα γίνουν κινήσεις και για αριστερό μπακ, αυτή τη στιγμή όμως το επικρατέστερο σενάριο είναι η απόκτηση ενός χαφ.

Έρχεται μεταγραφή στην ΑΕΚ

Την απόκτηση ενός χαφ θέλει και η ΑΕΚ, με τον Νίκολιτς να περιμένει τα αποτελέσματα των συζητήσεων που κάνει ο Ριμπάλτα με τους υποψήφιους στόχους. Στην Ένωση περίμεναν εξελίξεις μετά τις 15 Ιανουαρίου και οι πληροφορίες λένε πως έχει εντοπιστεί ο στόχος, με τον διευθυντή ποδοσφαίρου να χειρίζεται το θέμα και να είναι πάντα σε συνεννόηση με τον προπονητή. Οι «κιτρινόμαυροι» δεν ήθελαν να πάνε σε μια μεταγραφή στυλ Γκεοργκίεφ, δεν ήθελαν δηλαδή να πάρουν κάποιον νεαρό με πολλά περιθώρια εξέλιξης, αλλά κάποιον πιο έτοιμο παίκτη, όπως ο Βάργκα, για να βοηθήσει άμεσα. Τις επόμενες μέρες θα δούμε τι κατάφεραν τελικά.

Φαβορί για τη λίστα ο Λιούμπιτσιτς

Στην ΑΕΚ, βέβαια, θα πρέπει να αποφασίσει ο Νίκολιτς και τι αλλαγές θα κάνει στην ευρωπαϊκή λίστα. Ο Βάργκα, για παράδειγμα, θα μπει σίγουρα σε αυτή παίρνοντας τη θέση του Πιερό, ο χαφ που θα αποκτηθεί επίσης θα είναι στη λίστα και από εκεί και πέρα θα πρέπει να αποφασιστεί ποιος θα αντικαταστήσει τον Περέιρα. Οι πιθανότητες του Λιούμπιτσιτς είναι πολύ καλές πάντως καθώς έχει καταφέρει να αντιστρέψει το κλίμα και αποδεικνύεται πολύ χρήσιμος για την ομάδα τόσο ως χαφ όσο και στα άκρα, με τον Νίκολιτς να πιστώνεται τη μεταμόρφωση του Κροάτη. Μην ξεχνάμε ότι στους πρώτους μήνες της σεζόν είχαν όλοι σίγουρη την αποχώρησή του αλλά τελικά ο προπονητής τον πίστεψε και τον «ξεκλείδωσε».

Δικαίωση Γιαννακόπουλου

Σημαντική νίκη πήρε και ο Παναθηναϊκός χθες στη Euroleague κόντρα στη Μπασκόνια, με πρωταγωνιστή έναν παίκτη που γουστάρει πολύ ο Γιαννακόπουλος. Ο Τολιόπουλος με την εμφάνισή του εξέθεσε τον Αταμάν που δεν τον πίστευε μέχρι τώρα, για τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ όμως δεν αποτελεί έκπληξη η απόδοση του διεθνή γκαρντ. Ο Γιαννακόπουλος ήταν αυτός που ήθελε σαν τρελός την απόκτησή του και δεν έπαψε να τον πιστεύει όλο αυτό το διάστημα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρχε περίπτωση να παραχωρηθεί σε καμία ομάδα ως δανεικός. Ο διοικητικός ηγέτης των «πράσινων» είναι σίγουρος ότι ο Τολιόπουλος μπορεί να γίνει ο μελλοντικός αρχηγός και μετά την εμφάνιση με τη Μπασκόνια ο Αταμάν μάλλον θα αλλάξει στάση απέναντί του.

Πήρε το μήνυμα ο Σορτς

Κόντρα στη Μπασκόνια, πάντως, ο προπονητής του Παναθηναϊκού έστειλε και το μήνυμά του σε δύο παίκτες, τον Σορτς και τον Γιούρτσεβεν. Ο Αμερικανός βέβαια αναμένεται να πάρει κανονικά χρόνο συμμετοχής κόντρα στη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ καθώς πρόκειται για παίκτη μεγάλης αξίας και για το γεγονός ότι δεν έχει αποδώσει μέχρι στιγμής τα αναμενόμενα δεν ευθύνεται μόνο ο ίδιος. Ο Αταμάν δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος από τον Σορτς, όπως και ο Σορτς δεν είναι ικανοποιημένος από τον προπονητή του, αλλά θεωρεί πως ο παίκτης πήρε το μήνυμα με τη μη χρησιμοποίησή του κόντρα στους Ισπανούς.

Προτιμάει εξωτερικό ο Τσιμίκας

Καθώς μπαίνουμε σιγά-σιγά στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου, συνεχίζονται τα σενάρια για το μέλλον του Κώστα Τσιμίκα. Στη Ρόμα δεν έχει μέλλον, στη Λίβερπουλ δεν υπολογίζεται, προτάσεις από Σαουδική Αραβία έχει, ενώ υπάρχουν και τα σενάρια για επιστροφή στην Ελλάδα. Ο ίδιος, πάντως, φαίνεται πως προτιμάει να παραμείνει στο εξωτερικό και να το παλέψει για να βρει μια πρόταση από ομάδα της Premier League. Πιθανό να τα καταφέρει καθώς έχει θαυμαστές και τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν εξελίξεις. Για το καλοκαίρι, πάντως, το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ελλάδα συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες.