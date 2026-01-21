Η Μαρί Χέμπινγκερ έγινε αποδέκτρια άκρως προσβλητικών σεξουαλικών μηνυμάτων αλλά και παρακολούθησης από stalker, που την έκαναν να ζει με άγχος και επηρέασαν και την απόδοσή της στη Λίβερπουλ.

Πολύ δύσκολες οι στιγμές που πέρασε η μέσος της Λίβερπουλ και διεθνής με την Αυστρία, Μαρί Χέμπινγκερ, καθώς βρέθηκε στο στόχαστρο ενός stalker, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί όχι μόνο η καθημερινότητά της αλλά και η απόδοσή της μέσα στο γήπεδο. Πρόκειται για τον 42χρονο Μάνγκαλ Νταλάλ. Πατέρας δύο παιδιών και κάτοικος Δυτικού Λονδίνου, που τιμωρήθηκε με 18μηνη κοινωφελή ποινή και περιοριστικά μέτρα. Ο ίδιος παραδέχθηκε την επίμονη παρενόχληση της παίκτριας μέσω Instagram. Παράλληλα, θα καταβάλει 650 λίρες δικαστικά έξοδα και 114 λίρες ως αποζημίωση θύματος.

Τα μηνύματα που έστελνε στη Χέμπινγκερ ήταν σεξουαλικού περιεχομένου, με τον ίδιο να της στέλνει φωτογραφίες εσωρούχων και να της γράφει πως ήθελε «να της σκίσει το σορτσάκι». Σε άλλα μηνύματα της έλεγε πως ήθελε να κάνει παιδιά μαζί της. Έστειλε ακόμα και την διεύθυνσή του, καλώντας την να τον επισκεφθεί.

Η παρενόχληση αυτή κράτησε από τα τέλη Ιανουαρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου 2025 και είχε σοβαρό ψυχολογικό αντίκτυπο στην παίκτρια του συλλόγου της Λίβερπουλ. Η πίεση και το άγχος επηρέασε και την υγεία της. Υπήρξε έως και έξαρση σε δερματική πάθηση που αντιμετώπιζε.

Η κατάσταση έφτασε σε τέτοιο σημείο που η Λίβερπουλ αναγκάστηκε να αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας, με τον υπεύθυνο ασφάλειας της ομάδας να τη συνοδεύει ακόμη και σε εκτός έδρας αγώνες. Ο Νταλάλ μάλιστα εντοπίστηκε κοντά στον αγωνιστικό χώρο σε εκτός έδρας ματς στο Μάντσεστερ, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία.

Η ίδια η Χέμπινγκερ μιλώντας σε συνέντευξη της σχολίασε μεταξύ άλλων: «Δεν είναι αποδεκτό το ποδόσφαιρο γυναικών να σεξουαλικοποιείται και να αντιμετωπίζεται με ασέβεια. Καμία γυναίκα, όποια και αν είναι η δουλειά της δεν θα πρέπει να ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές».