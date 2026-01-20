Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα ολοκληρώσει τη φετινή σεζόν με τον Μάικλ Κάρικ στον πάγκο και αναζητά τον προπονητή που θα αναλάβει την ομάδα από το προσεχές καλοκαίρι, με τον Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι να είναι ο στόχος της διοίκησης.

Ο Κάρικ έκανε ιδανικό ντεμπούτο στους «κόκκινους διάβολους» με το 2-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι, η ηρεμία επανήλθε και η διοίκηση έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή της για να βρει τον προπονητή που θα αναλάβει να χτίσει την ομάδα των επόμενων χρόνων.

Όπως αναφέρει η Daily Mail σε σχετικό ρεπορτάζ, στη Γιουνάιτεντ έχουν εξαιρετική άποψη για τον Ντε Τζέρμπι, ο οποίος είχε δουλέψει στην Premier League με τη Μπράιτον και από το καλοκαίρι του 2024 είναι στη Μαρσέιγ, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Ο Ιταλός τεχνικός, μάλιστα, ρωτήθηκε, στη συνέντευξη Τύπου πριν το παιχνίδι με τη Λίβερπουλ για το Champions League, για το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έδωσε την ακόλουθη απάντηση…

«Η συγκέντρωσή μου είναι αποκλειστικά στη Μαρσέιγ. Ήθελα να έρθω εδώ. Την παραμονή ενός πολύ σημαντικού, κρίσιμου αγώνα, δεν υπάρχει χώρος στο μυαλό μου για να σκέφτομαι άλλα πράγματα. Νιώθω πολύ καλά σε αυτή την πόλη, με αυτούς τους παίκτες, με αυτόν τον σύλλογο. Όσον αφορά το μέλλον, θα πρέπει να μιλήσουμε τον επόμενο μήνα, τον επόμενο χρόνο, δεν ξέρω».