Το ντεμπούτο του Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν θα μπορούσε να ήταν καλύτερο καθώς ήρθε η νίκη με 2-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία χάνει κι άλλο έδαφος στη μάχη του τίτλου, για την 22η αγωνιστική της Premier League.

Έχοντας μείνει στο -6 από την Άρσεναλ, η οποία σε λίγες ώρες θα αντιμετωπίσει τη Νότιγχαμ Φόρεστ εκτός έδρας, η νίκη στο Όλντ Τράφορντ ήταν μονόδρομος για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα. Οι «κόκκινοι διάβολοι», όμως, έπρεπε να αντιδράσουν μετά τα άσχημα αποτελέσματα στα τελευταία παιχνίδια και χάρισαν ένα ιδανικό ντεμπούτο στον Κάρικ.

Η Γιουνάιτεντ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, είχε δοκάρι στο 3ο λεπτό σε κεφαλιά του Μαγκουάιρ και πλησίασε στο γκολ και στο 22′ με το τελείωμα του Ντοργκού από κοντά, ο Ντοναρούμα όμως έκανε μεγάλη επέμβαση και κράτησε το 0-0.

Οι γηπεδούχοι σκόραραν στο 33′ με τον Ντιαλό και στο 41′ με τον Φερνάντες αλλά και τα δύο γκολ ακυρώθηκαν λόγω οφσάιντ, στο 65′ όμως όλα έγιναν γνωστά: Ο Πορτογάλος έβγαλε τετ α τετ τον Μπεμό και αυτός πλάσαρε όπως έπρεπε για το 1-0.

Η Σίτι έπρεπε, πλέον, να αντιδράσει αλλά δεν μπορούσε και στο 76′ η Γιουνάιτεντ «κλείδωσε» τη νίκη με το 2-0 από την προβολή του Ντοργκού μετά το γύρισμα που έγινε από δεξιά. Η ομάδα του Κάρικ, μάλιστα, δεν έμεινε εκεί αλλά συνέχισε να επιτίθεται και στο 90′ είχε δοκάρι με τον Ντιαλό ενώ στο 92′ ακυρώθηκε και τρίτο γκολ, αυτή τη φορά του Μάουντ, για οφσάιντ.