Σύμφωνα με τη «Gazzetta dello Sport», ο δανεισμός του Τσιμίκα δεν αποκλείεται να ολοκληρωθεί πρόωρα, ακόμη και μέσα στον Ιανουάριο. Οπως τονίζεται, ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι δεν έχει μείνει ικανοποιημένος από την εικόνα του Έλληνα αμυντικού, ο οποίος έχει αγωνιστεί συνολικά 586 λεπτά σε όλες τις διοργανώσεις. Όπως σημειώνεται στο ίδιο δημοσίευμα, τόσο ο Τσιμίκας όσο και ο Λέον Μπέιλι αναμένεται να αποχωρήσουν νωρίτερα από τη Ρόμα και να επιστρέψουν στις ομάδες τους, τη Λίβερπουλ και την Άστον Βίλα αντίστοιχα.

Την ίδια στιγμή, στην Ιταλία τονίζεται ότι η Λίβερπουλ έχει ανοίξει απευθείας δίαυλο επικοινωνίας με τον Ολυμπιακό, με το όνομα του Κώστα Τσιμίκα να βρίσκεται σταθερά στα «ραντάρ» των «ερυθρόλευκων». Ο έμπειρος μπακ γνωρίζει καλά ότι μια πιθανή επιστροφή του στο λιμάνι μπορεί να αποτελέσει σημείο αγωνιστικής επανεκκίνησης, καθώς θα βρει χρόνο συμμετοχής, ρόλο και εμπιστοσύνη.

Μέσα από τις συμμετοχές που θα πάρει στον Ολυμπιακό, ο Τσιμίκας θα έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει τη θέση του στην Εθνική ομάδα, ενώ εφόσον όλα κυλήσουν θετικά στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια των Πειραιωτών στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, θα του δοθεί και η ευκαιρία να επιστρέψει άμεσα στις ευρωπαϊκές βραδιές.