Με γκολ του Μανέ στο 78ο λεπτό η Σενεγάλη νίκησε με 1-0 την Αίγυπτο και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Κόπα Άφρικα, περιμένοντας να δει αν θα διεκδικήσει το τρόπαιο κόντρα στο Μαρόκο ή τη Νιγηρία.

Το παιχνίδι ήταν κλειστό από το ξεκίνημά του, με τις δύο ομάδες να είναι πολύ προσεκτικές και να μη ρισκάρουν, με συνέπεια να μην υπάρχει και κάποια μεγάλη φάση στο πρώτο ημίχρονο.

Τα πράγματα δεν άλλαξαν στο δεύτερο, με τη Σενεγάλη να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, την Αίγυπτο να προσέχει περισσότερο την άμυνά της και τα λεπτά να περνάνε με το 0-0 να παραμένει. Μέχρι που ήρθε το 78ο…

Βλέποντας τη μπάλα να του στρώνεται, έπειτα από κόντρα, ο Μανέ δεν το σκέφτηκε καθόλου και με δυνατό σουτ την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με τη Σενεγάλη να παίρνει έτσι για 5η φορά στην ιστορία της την πρόκριση για τον τελικό του Κόπα Άφρικα και περιμένουν Μαρόκο ή Νιγηρία.