Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πήρε η Εθνική ομάδα πόλο με το 23-8 επί της Σλοβενίας και περιμένει πλέον το ντέρμπι με την Κροατία, την Πέμπτη (15/1).

Η Εθνική ομάδα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, βρέθηκε πίσω με 1-0 και 2-1 στο ξεκίνημα, αλλά ήταν θέμα χρόνου να «πατήσει γκάζι» και να… εξαφανιστεί. Με έξι αναπάντητα γκολ, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα προηγήθηκε 7-2 στο τέλος του πρώτου οκταλέπτου και το παιχνίδι πήρε την προβλεπόμενη μορφή, με τη «γαλανόλευκη» να αυξάνει συνεχώς τη διαφορά.

Ο Θοδωρής Βλάχος μοίρασε το χρόνο συμμετοχής, χρησιμοποίησε και πάλι (όπως και απέναντι στη Γεωργία) από ένα ημίχρονο τους δύο τερματοφύλακες, Ζερδεβά και Τζωρτζάτο, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι ο ομοσπονδιακός τεχνικός δίνει σε πολλούς διαφορετικούς παίκτες τις εκτελέσεις πέναλτι, θέλοντας προφανώς να τους έχει «ζεστούς» για παιχνίδια που ενδέχεται να κριθούν στη «ρώσικη ρουλέτα».

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Δημήτρης Νικολαϊδης, με τέσσερα γκολ και αρκετές κερδισμένες αποβολές και πέναλτι, ενώ άλλα τέσσερα τέρματα πέτυχε ο Στέλιος Αργυρόπουλος (όλα στο δεύτερο ημίχρονο).

Τα οκτάλεπτα: 7-2, 5-1, 7-2, 4-3

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 3, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης 1, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 3, Γκίλλας 3, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος 1, Κάκαρης 2, Νικολαϊδης 4, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς.

Σλοβενία (Μίρκο Βίτσεβιτς): Μπέτον, Στεφάνοβιτς 1, Κάντιβετς 1, Τσαντς 1, Σάντακ, Λίπνικ, Ν. Στρομάγερ, Παούνοβιτς, Φίτσουρ, Τσέραρ, Τρόπαν 2, Πότοτσνικ 2, Μπούλαϊτς, Μπ. Στρομάγερ.