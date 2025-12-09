Το 8ο sold out στη φετινή Euroleague ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, καθώς εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ που θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου.

Οι φίλοι των «πράσινων» στηρίζουν συνεχώς μαζικά την ομάδα τους και η απόδειξη για αυτό είναι το κατάμεστο ΟΑΚΑ σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ή μάλλον… σχεδόν σε όλα, καθώς υπήρξε και ένα στο οποίο δεν σημειώθηκε sold out και ήταν αυτό με αντίπαλο τη Ντουμπάι BC.

Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού, μέχρι στιγμής, στη Euroleague είναι sold out, με αυτό κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ να μπαίνει στη λίστα την Τρίτη (9/12), καθώς η ΚΑΕ ανακοίνωσε ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια.

Για ακόμη μία φορά, επομένως, το ΟΑΚΑ θα είναι κατάμεστο, με το παιχνίδι να αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον καθώς θα είναι και ντέρμπι κορυφής, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να τα πάει εξαιρετικά μέχρι στιγμής.