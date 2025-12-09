Τα νέα δεν είναι καθόλου καλά για τον ΠΑΟΚ καθώς η μαγνητική που έκανε ο Γιώργος Γιακουμάκης έδειξε ότι έχει υποστεί θλάση και αναμένεται να επιστρέψει στη δράση μετά τη διακοπή των Χριστουγέννων.

Ο Έλληνας φορ είναι ένας από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες των «ασπρόμαυρων» καθώς σκοράρει συνεχώς στα τελευταία παιχνίδια, οπότε η απουσία του αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για την ομάδα του.

Ο Γιακουμάκης αντικαταστάθηκε στο πρόσφατο ντέρμπι με τον Άρη λίγα λεπτά μετά το δεύτερο γκολ που πέτυχε και στον ΠΑΟΚ περίμεναν τα αποτελέσματα της μαγνητικής, τα οποία τελικά δεν ήταν καλά.

Ο Έλληνας φορ θα απουσιάσει από τους αγώνες με Λουντογκόρετς, Ατρόμητο, Μαρκό και Παναθηναϊκό, με την επιστροφή του να αναμένεται στο πρώτο παιχνίδι της ομάδας του για το 2026, στις 10 Ιανουαρίου, με αντίπαλο τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.