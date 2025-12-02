Ο Λούκα Γιόβιτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την ΑΕΚ στο εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό καθώς τής έδωσε τη νίκη με 3-2 κάνοντας χατ τρικ και η ισπανική εφημερίδα «AS» τον αποθεώνει.

Ο Σέρβος φορ, ο οποίος πέρασε από Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Ρεάλ Μαδρίτης, Φιορεντίνα και Μίλαν ήταν η πιο δυνατή μεταγραφή της Ένωσης το περασμένο καλοκαίρι και στη Λεωφόρο έκανε το καλύτερό του παιχνίδι, σκοράροντας τρεις φορές.

Ο Γιόβιτς ήταν αυτός που έδωσε στους «κιτρινόμαυρους» μια νίκη που ήθελαν σαν τρελοί προκειμένου να παραμείνουν δυνατά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος και στην Ισπανία τον αποθεώνουν και τονίζουν πως μέσω της ΑΕΚ θα έχει την ευκαιρία να στην κεντρική ευρωπαϊκή σκηνή.

«Αν και ο απολογισμός των γκολ του στην Ελλάδα δεν ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακός, αυτή η εμφάνιση θα μπορούσε να αποτελέσει τον καταλύτη που θα τον επαναφέρει στη φόρμα που κάποτε τον έκανε έναν από τους πιο περιζήτητους επιθετικούς.

Ο σέντερ φορ της ΑΕΚ έκανε χατ τρικ απέναντι στον Παναθηναϊκό στο αθηναϊκό ντέρμπι, εδραιώνοντας τη θέση του ως «βασιλιάς» της πόλης. Τα γκολ του εξασφάλισαν τη νίκη για την ομάδα του και τον κάνουν να ονειρεύεται μια επιστροφή στην ευρωπαϊκή σκηνή, με στόχο την αναζωογόνηση της καριέρας του.

Τα γκολ δεν ήταν επίδειξη φονικού τελειώματος. Τα δύο προήλθαν από πέναλτι — το ένα το κέρδισε ο ίδιος — προκαλώντας τον ενθουσιασμό των συμπαικτών του με την εκτέλεση αλα Πανένκα, ενώ το άλλο ανέδειξε την ικανότητά του μέσα στην περιοχή, καθώς σκόραρε με κεφαλιά, νικώντας την αντίπαλη άμυνα», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η «AS».