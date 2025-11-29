Το Thanksgiving»αποτελεί μία από τις σημαντικότερες γιορτές στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε σημείο που διακόπτονται ακόμη και οι αγώνες του ΝΒΑ – κάτι που, για παράδειγμα, δεν συμβαίνει τα Χριστούγεννα.

Ο Κέντρικ Ναν εκμεταλλεύτηκε την εορταστική περίσταση και άνοιξε το σπίτι του για να υποδεχθεί συμπαίκτες και φίλους από τον Παναθηναϊκό, όπως τον Τζέριαν Γκραντ, τον Ρισόν Χολμς και τον Κένεθ Φαρίντ, μαζί με τις συντρόφους και συζύγους τους.

Στην παρέα τους βρέθηκε και ο Κρις Σίλβα της ΑΕΚ.

Ναν και Σίλβα έχουν μακρά κοινή πορεία, καθώς υπήρξαν συμπαίκτες στους Μαϊάμι Χιτ την περίοδο 2019-21, όταν και οι δύο έκαναν τα πρώτα βήματά τους στο ΝΒΑ.

Παρότι σήμερα δεν αγωνίζονται μαζί – ο Σίλβα φορά πλέον τη φανέλα της ΑΕΚ – η φιλία που τους ενώνει από τα χρόνια στο Μαϊάμι παραμένει ισχυρή.

Όσο για τον Παναθηναϊκό, η ομάδα είχε ρεπό μέχρι και το Σάββατο (29/11), δίνοντας την ευκαιρία στους παίκτες να χαλαρώσουν και να περάσουν ξέγνοιαστες στιγμές μέσα στην εορταστική ατμόσφαιρα.