Βαρύ είναι το κλίμα στον Ηρακλή και υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος καθώς πέθανε ο εγγονός του Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς, ο οποίος πριν δύο μέρες ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Η θητεία του Σέρβου προπονητή στον πάγκο του «γηραιού» δεν άρχισε ευχάριστα καθώς αναχώρησε εκτάκτως για την πατρίδα του. Ο λόγος είναι η τραγωδία που έπληξε την οικογένειά του καθώς πέθανε ο εγγονός του.

Ο Βίγκνιεβιτς δεν γινόταν, φυσικά, να μην είναι δίπλα στους δικούς του ανθρώπους σε αυτές τις δύσκολες ώρες, με την προπόνηση του Ηρακλή την Τετάρτη (26/11) να γίνεται υπό τις οδηγίες των συνεργατών του.

Η επιστροφή του Σέρβου προπονητή στη Θεσσαλονίκη αναμένεται την Πέμπτη (27/11).