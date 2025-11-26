Εντυπωσιακή είναι η μεταμόρφωση του Παναθηναϊκού από την τραγική βραδιά στη Σερβία και τη βαριά ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα μέχρι τα «πάρτι» του ΟΑΚΑ και την κορυφή της Euroleague. Ωστόσο δεν είναι τυχαία, καθώς τις τελευταίες δύο εβδομάδες έγιναν πολλά στα αποδυτήρια, ενώ φυσικά έπαιξε ρόλο και η άφιξη του Κένεθ Φαρίντ. Βέβαια, για να έχει αυτή την εικόνα το Τριφύλλι στο παρκέ χρειάζεται ο «βιονικός» Κώστας Σλούκας και ο MVP και πιο ομαδικός Κέντρικ Ναν!

Ο Ολυμπιακός στην αντίπερα όχθη ετοιμάζεται απόψει για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στη Σερβία κόντρα στον επικίνδυνο Ερυθρό Αστέρα, ενώ παράλληλα συνεχίζει και την αναζήτηση γκαρντ, χωρίς όμως για την ώρα να έχει καταλήξει στον… εκλεκτό. Βέβαια, πριν από 10 ημέρες υπήρξε συμφωνία για την απόκτηση του Ναντίρ Ιφί από την Παρί, ωστόσο η μεταγραφή χάλασε την τελευταία στιγμή. Διαβάστε γιατί και τι συνέβη στο Sportdog.gr