Με τρία προβλήματα ταξιδεύει στο Βελιγράδι για την αναμέτρηση με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Euroleague, ο Ολυμπιακός.

Ο Γάλλος γκαρντ αντιμετωπίζει έναν μυϊκό σπασμό στον αριστερό μηρό και προτιμήθηκε υπό το φόβο υποτροπής να μην ακολουθήσει την αποστολή.

Εκτός μάχης παραμένει ο Σακίλ ΜακΚίσικ, που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα ορθού κοιλιακού, ενώ δεν θα ταξιδέψει και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, που από τη Δευτέρα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για την προετοιμασία της Εθνικής ομάδας.

Στην δωδεκάδα της αναμέτρησης θα βρίσκεται ο Όμηρος Νετζήπογλου.