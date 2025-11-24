Σε ένα από τα πιο hot ονόματα της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου στην Ευρώπη εξελίσσεται ο 18χρονος άσος του Ολυμπιακού, Χρήστος Μουζακίτης.

Το «wonder boy» των νταμπλούχων Ελλάδος, βρίσκεται στο στόχαστρο πολλών ομάδων, όπως οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ, Άστον Βίλα, Νότιγχαμ Φόρεστ και Νάπολι, ενώ τώρα φαίνεται πως μπαίνει στο κόλπο και η Μίλαν για την απόκτησή του.

Η ισπανική ιστοσελίδα fichajes, αναφέρει ότι η Μίλαν αναζητά παίκτη για τη μεσαία γραμμή και πως ο Μουζακίτης βρίσκεται ψηλά στη λίστα.

«Προτεραιότητα για τη Μίλαν είναι η ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Βασικός στόχος της, είναι ο πολλά υποσχόμενος νεαρός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο Μουζακίτης, ο οποίος έχει ήδη δείξει πτυχές του ταλέντου του.

Ο Μουζακίτης βρίσκεται ψηλά στη λίστα και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οπότε αυτή η μάχη θα έχει ενδιαφέρον. Η Μίλαν είναι διατεθειμένη να πληρώσει 20 εκατ. ευρώ για τον αποκτήσει».