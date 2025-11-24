Ο Φραντζί Πιερό θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση μηνίσκου για να ξεπεράσει τον τραυματισμό που υπέστη με την εθνική Αϊτής και που θα τον αναγκάσει να μείνει εκτός αγώνων για ένα μήνα.

Πρόκειται για ένα σημαντικό πλήγμα για την ΑΕΚ, η οποία ήδη αντιμετωπίζει δυσκολίες στο σκοράρισμα και καλείται πλέον να βρει λύσεις χωρίς τον βασικό της επιθετικό ενόψει ενός απαιτητικού προγράμματος.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκολιτς:

«Ο Φραντζί γύρισε με τραυματισμό στον μηνίσκο από την Αϊτή. Παίζανε σε τεχνητό χλοοτάπητα, μπλόκαρε το γόνατό του. Θα τον κρατήσει εκτός για τρεις με τέσσερις βδομάδες. Θα γίνει ο απαραίτητος καθαρισμός, τον περιμένουμε μετά τα Χριστούγεννα. Θα γίνει αρθροσκόπηση», είπε ο Σέρβος τεχνικός.