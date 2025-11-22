Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε χθες στην Τουρκία μετά την εμφάνιση ενός πανό στην «Stark Arena» του Βελιγραδίου στη διάρκεια του αγώνα Παρτίζαν–Φενέρμπαχτσε για τη 12η αγωνιστική της Euroleague.

Το επίμαχο κορεό που ανήρτησαν οι φίλοι της σερβικής ομάδας απεικόνιζε τη σκηνή της δολοφονίας του σουλτάνου Μουράτ Α’ από τον Σέρβο πολεμιστή Μίλος Όμπιλιτς στη μάχη του Κοσσυφοπεδίου το 1389.

Η συγκεκριμένη εικόνα προκάλεσε άμεση και έντονη αντίδραση τόσο εντός της Φενέρμπαχτσε όσο και συνολικά στην Τουρκία.

Ο παράγοντας της τουρκικής ομάδας, Τσεμ Τσιριτσί, εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της Φενέρ και υπογράμμισε ότι αναμένει την αντίδραση των Τούρκων φιλάθλων στον δεύτερο αγώνα στην Κωνσταντινούπολη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αυτό το κορεό υπήρχε ήδη όταν προπονούμασταν στο γήπεδο. Καταθέσαμε τις απαραίτητες καταγγελίες στις αρχές, αλλά επέτρεψαν την προβολή του. Μετά τον αγώνα, μιλήσαμε επίσης με τους υπεύθυνους και ζητήσαμε διευκρινίσεις για το θέμα.

Αύριο, θα υποβάλουμε ξανά την καταγγελία μας στις αρμόδιες αρχές. Αλλά η καλύτερη απάντηση ήρθε από τους παίκτες μας στο γήπεδο. Ελπίζουμε να τους καλωσορίσουμε θερμά στον επαναληπτικό αγώνα».

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η πρωταθλήτρια Ευρώπης κυριάρχησε απέναντι στην Παρτίζαν με 99-87, ανεβαίνοντας στην 8η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 7-5, ενώ η σερβική ομάδα έπεσε στη 18η θέση με 4-8.