Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, προχωρώντας σε διαδοχικές ανανεώσεις συμβολαίων βασικών παικτών.

Μετά τις επεκτάσεις των Κοστίνια και Πιρόλα έως το 2029, σειρά παίρνουν οι Τσικίνιο, Μαρτίνς και Ελ Κααμπί.

Για τον Μαρτίνς υπάρχει ήδη θετική διάθεση και από τις δύο πλευρές, παρότι το συμβόλαιό του διαθέτει έχει το plus 1 από τη μεριά του Ολυμπιακού.

Όσον αφορά τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, έχουν γίνει οι πρώτες ουσιαστικές επαφές. Ο Μαροκινός killer διανύει ακόμη μία εξαιρετική σεζόν, αποτελεί αναντικατάστατο στέλεχος του Ολυμπιακού και είναι απόλυτα ευχαριστημένος στην Ελλάδα.

Τέλος, πιο κοντά από όλους στην ανανέωση βρίσκεται ο Τσικίνιο, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο για την επικύρωση της νέας συμφωνίας του.