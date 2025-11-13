Ο Κένεθ Φαρίντ ήταν εκπληκτικός στο ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Παρί στη Γαλλία και δύο δικές του φάσεις μπήκαν στο top-10 της Euroleague για τη 10η αγωνιστική, με τον Ολυμπιακό να εκπροσωπείται επίσης από τον Ντόντα Χολ.

Ο νέος σέντερ των «πράσινων» έκανε μόλις μία προπόνηση με την ομάδα πριν το παιχνίδι με την Παρί αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να ξεχωρίσει με την εμφάνισή του, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.

Παράλληλα, όμως, πρόσφερε και θέαμα, με αποτέλεσμα να έχει δύο δικές του φάσεις στο top-10 της Euroleague, στο Νο6 είναι η τάπα στον Φαγιέ και στο Νο2 ένα εντυπωσιακό κάρφωμα.

Όσο για τον Χολ του Ολυμπιακού, βρέθηκε στο Νο8 με το εντυπωσιακό κάρφωμά του στο παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις το βράδυ της Τετάρτης (12/11).

Δείτε τις 10 καλύτερες φάσεις της 10ης αγωνιστικής της Euroleague